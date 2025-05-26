Российские школьники назвали русский язык самым сложным экзаменом

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Большинство российских школьников считают экзамен по русскому языку самым сложным. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на соответствующее исследование.

Мнение о том, что русский язык является самым сложным предметом в программе ОГЭ и ЕГЭ, высказали 27% опрошенных 9-классников и каждый пятый ученик 11-го класса. На втором месте оказались математика (25% девятиклассников) и профильная математика (17% выпускников).

Кроме того, у 10% 9-классников и 15% выпускников возникают сложности с обществознанием. При этом данный предмет является одним из самых популярных для сдачи – в 2025 году ОГЭ по обществознанию сдают 44% респондентов, ЕГЭ – 38%.

По словам опрошенных, результат на экзамене в большей степени зависит от качества подготовки и объема знаний (85%). На подготовку к экзаменам 11-классники тратят 3–4 часа в день (38%), 9-классники – 1–2 часа (45%).

Важными факторами успеха учащиеся называют везение (48%) и уровень стресса (43%). Согласно результатам исследования, во время подготовки 9-классники и 11-классники часто сталкиваются с эмоциональным дискомфортом. Сильное выгорание испытывают 38% опрошенных, среднее выгорание – 36%, не ощущают выгорание или сталкиваются с его легкими проявлениями – 26%.

Справляться с переживаниями школьникам лучше всего помогают полноценный отдых и сон (61%), музыка или подкасты (58%), разговоры с друзьями и близкими (47%).

При этом родительская поддержка во время подготовки к экзаменам оказалась важнее дружеской. Почти половина респондентов (41%) каждый день обсуждают подготовку с семьей. Не придают значение поддержке родителей только 21%. Еще для 42% не особо важна поддержка со стороны друзей.

Ранее в России предложили внедрить переводные экзамены, которые будут фиксировать уровень усвоенных знаний. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев считает, что проверяться должны в том числе литература, география и история. Однако только профессионалы могут решить, в каком классе следует проводить экзамены по таким предметам, подчеркнул он.