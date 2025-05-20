Глава СПЧ Фадеев: в школах РФ необходимо внедрять переводные экзамены

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В школах России необходимо внедрять переводные экзамены, которые будут фиксировать уровень усвоенных знаний. Об этом на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"Надо постепенно внедрять переводные экзамены из одного класса в другой за исключением 9-го и 11-го, где сдают ОГЭ и ЕГЭ, потому что экзамен является составной частью учебного процесса. Об этом как-то забыли и к экзамену относятся как к какой-то пытке", – приводит ТАСС слова Фадеева.

По его словам, проверяться должны в том числе литература, география и история. Однако в каком классе проводить экзамены по данным предметам нужно решать профессионалам.

Фадеев также отметил, что ЕГЭ остается вступительным экзаменом в вуз, и сейчас фактически нет никакой оценки знаний непосредственно в школе.

"Родители начинают шуметь, что дети и так перегружены, но похоже, что школьную программу можно вычистить без потери качества процентов на 20–25 – вот вам резерв времени", – заключил Фадеев.

Ранее в Минпросвещении сообщили, что все регионы России готовы к проведению ЕГЭ и ОГЭ. В частности, все субъекты уже отправили свои отчеты, также завершены проверки экзаменационных пунктов.

Основная волна экзаменов запланирована с 23 мая по 23 июня. Пересдать один предмет можно будет 3 и 4 июля. Обработка результатов июльских пересдач ЕГЭ будет завершена к 15 июля.