Школьники приступили к сдаче ЕГЭ по физике и обществознанию в Москве

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В Москве 2 июня в 10:00 к сдаче ЕГЭ по физике и обществознанию приступили около 40 тысяч школьников, передает портал мэра и правительства города, ссылаясь на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

По данным пресс-службы, обществознание в очередной раз стало одним из самых популярных предметов по выбору. Его решили сдать свыше 29 тысяч человек. Из них 28 тысяч являются выпускниками этого года.

"Впервые за несколько лет в топ популярных предметов по выбору вошла физика. В этот день ее будут сдавать почти 11 тысяч участников, в том числе более 10 тысяч выпускников текущего года", – сообщили в пресс-службе.

Для сдачи ЕГЭ в столице организовали 215 пунктов. Школьники смогут узнать свои результаты не позднее 19 июня в личном кабинете на портале mos.ru или в своей школе.

Следующие экзамены запланированы на 5 июня. В этот день столичные школьники сдадут ЕГЭ по биологии и географии, а также напишут письменную часть экзамена по иностранным языкам.

В общей сложности в 2025 году на сдачу ЕГЭ зарегистрировались более 90 тысяч человек, в том числе свыше 71 тысячи выпускников этого года.

Период сдачи ЕГЭ начался 23 мая. Первый день экзаменов в Москве прошел штатно. Министр просвещения России Сергей Кравцов уточнял, что сбоев и утечек экзаменационных материалов не зафиксировали.

Ранее сообщалось, что с первых двух ЕГЭ, которые прошли 23 и 27 мая, были удалены свыше 200 школьников. Из них у 70 человек были обнаружены средства связи.