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03 июня, 11:17

Общество

Столичные школьники приступили к сдаче ОГЭ по математике

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В Москве примерно 120 тысяч девятиклассников приступили к сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике. Об этом сообщает пресс-служба департамента образования и науки столицы.

В ведомстве отметили, что для этого в городе были организованы 542 пункта проведения экзамена. Результаты будут известны не позднее 9 июня. Их можно будет узнать в личном кабинете на портале mos.ru или в своей школе.

ОГЭ по математике длится 3 часа 55 минут. Экзамен состоит из двух частей и содержит 25 заданий.

Ранее московские школьники сдали ОГЭ по обществознанию, биологии, химии и информатике.

Уточнялось, что в 2025 году экзамены по обществознанию и информатике стали самыми популярными среди девятиклассников столицы. Эти предметы выбрали более 34 и 33 тысяч учеников соответственно. Экзамен по биологии написали более 13 тысяч выпускников, а по химии – более 10 тысяч.

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