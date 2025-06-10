Глава Рособрнадзора Музаев: введение обедов на ЕГЭ и ОГЭ нецелесообразно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Рособрнадзоре не считают целесообразной идею вводить полноценное горячее питание на ЕГЭ и ОГЭ. Об этом заявил руководитель службы Анзор Музаев в ходе сессии по вопросам бюрократической нагрузки на педагогов в образовательном центре "Сириус".

С предложением обязать пункты проведения экзаменов предоставлять школьникам и педагогам-организаторам бесплатное горячее питание ранее выступили депутаты Госдумы в обращении к министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

По словам Музаева, имеющаяся модель экзаменов без времени на полноценный обед самодостаточна и показала свою эффективность.

"Высшие учебные заведения, осуществляя набор на базе ЕГЭ, подчеркивают, что выпускники, имеющие 60 плюс баллов, полностью соответствуют уровню для преодоления следующей ступени, то есть получения диплома", – цитирует ТАСС Музаева.

Как подчеркнул глава Рособрнадзора, расписание ЕГЭ и ОГЭ регламентировано нормами СанПиН. Кроме того, детям разрешено брать с собой перекус в аудиторию в период проведения экзамена.

Он также отметил, что это предложение может предполагать увеличение времени проведения экзаменов. Экспертам, скорее всего, придется добавить вопросы и задания в экзамены, пояснил Музаев.

Ранее Рособрнадзор заявил, что с момента старта основного периода ЕГЭ 23 мая с экзаменов были удалены 483 человека. Из них удалены за наличие телефона – 153, а за наличие шпаргалок – 283.

В надзорном ведомстве добавили, что удаленные с ЕГЭ по русскому или математике смогут пересдать экзамен в этом году в дополнительный период, с 4 по 23 сентября, согласно действующему порядку.