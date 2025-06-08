В Ленобласти выпускнице аннулировали результаты ЕГЭ за использование "умных" очков

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Выпускнице в Ленинградской области, которая использовала "умные" очки во время сдачи ЕГЭ, аннулировали результаты. Об этом пишет РБК, ссылаясь на региональный комитет по образованию.

Видео с девушкой, которая пришла на ЕГЭ в "умных" очках, стало стремительно распространяться в интернете в последние дни. С помощью девайса она снимала задания из бланка и отправляла своим знакомым, которые помогали ей решать задачи. Ответы ей диктовали через наушник.

Комитет по образованию принял необходимые меры по факту съемки и размещения видео с заданиями. При этом в ведомстве отметили, что выпускница уже не сможет пересдать экзамен в резервные дни.

"Мы достаточно строго и качественно пресекаем все нарушения порядка проведения экзаменов и обращаем внимание выпускников и их родителей на неукоснительное выполнение правил проведения ЕГЭ", – добавили в комитете.

В начале июня Рособрнадзор заявил, что с момента старта основного периода ЕГЭ 23 мая с экзаменов были удалены 483 человека. Из них удалены за наличие телефона – 153, за наличие шпаргалок – 283.

Кроме того, в Москве предотвратили попытку сдачи ЕГЭ по биологии посторонним человеком. На экзамен пришел ученик, предъявивший справку об утере паспорта. После этого комиссия приняла решение запросить дополнительную информацию о нем из учебного заведения, благодаря чему и выяснилось, что на тестирование пришел другой человек.