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05 июня, 15:53

Общество

Сдача ЕГЭ по биологии посторонним человеком предотвращена в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве предотвратили попытку сдачи ЕГЭ по биологии посторонним человеком, сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

В ведомстве пояснили, что на экзамен пришел ученик, предъявивший справку об утере паспорта. После этого комиссия приняла решение запросить дополнительную информацию о нем из учебного заведения, благодаря чему и выяснилось, что на тестирование пришел другой человек.

Сразу после этого руководитель пункта проведения экзамена вызвал полицию, которая доставила нарушителя в отделение для выяснения всех обстоятельств. Сейчас правоохранители проводят проверку.

В четверг, 5 июня, московские школьники сдают ЕГЭ по биологии и географии. Также выпускники выполняют письменную часть экзамена по иностранным языкам. Всего в аттестации по данным предметам участвуют около 32 тысяч человек.

Следующие экзамены запланированы на 10 и 11 июня. В эти дни выпускники будут сдавать ЕГЭ по информатике и устную часть по иностранным языкам.

Всего с момента старта основного периода ЕГЭ 23 мая с экзаменов были удалены 483 участника. Из них 153 – за наличие телефона и еще 283 – за использование шпаргалки. Удаленные с ЕГЭ по русскому или математике смогут пересдать экзамен в этом году в дополнительный период, с 4 по 23 сентября, согласно действующему порядку, чтобы получить аттестат.

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