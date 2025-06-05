В Москве стартовала сдача ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В Москве началась сдача ЕГЭ по биологии и географии. Также выпускники выполняют письменную часть экзамена по иностранным языкам, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Всего в четверг, 5 июня, в аттестации по данным предметам участвуют почти 32 тысячи человек, отметили в департаменте образования и науки. Экзамен по английскому языку напишут более 18,5 тысячи участников, по французскому – 143, по немецкому – 103, по испанскому – 105. Еще 57 человек сдают экзамен по китайскому языку.

ЕГЭ по биологии решили сдать более 10,6 тысячи москвичей, по географии – свыше двух тысяч. В этот день в Москве организовали 177 пунктов проведения экзаменов. Результаты ЕГЭ по биологии и географии будут известны до 20 июня, а по иностранным языкам – до 24 июня.

Экзамен по иностранным языкам разделен на две части – устную и письменную. Письменная часть по английскому, французскому, немецкому и испанскому длится 3 часа 10 минут, по китайскому – ровно 3 часа. Устная часть по четырем языкам рассчитана на 17 минут, по китайскому – на 14 минут.

Продолжительность экзамена по биологии составляет 3 часа 55 минут. Участники выполнят 28 заданий с краткими и развернутыми ответами. ЕГЭ по географии длится 3 часа и включает в себя 29 заданий. Школьники должны уметь работать с картами, разбираться в терминах и понимать географические процессы.

Следующие экзамены для выпускников пройдут 10 и 11 июня. В эти дни выпускники будут сдавать ЕГЭ по информатике и устную часть по иностранным языкам.

Основной период ЕГЭ закончится 4 июля. Пересдать экзамен по одному из предметов будет возможно 3 и 4 июля. Дополнительный период ЕГЭ пройдет с 4 по 23 сентября.

Со старта основного периода ЕГЭ 23 мая с экзаменов удалили 483 человека. По данным Рособрнадзора, 153 участника удалены за наличие телефона, 283 – за справочные материалы (шпаргалки). Школьники, удаленные с экзаменов по русскому языку и математике, смогут пересдать ЕГЭ в период с 4 по 23 сентября, чтобы получить аттестат.