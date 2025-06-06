Рособрнадзор: вопрос организации питания на ГИА требует проработки

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Вопрос организации питания для участников государственной итоговой аттестации (ГИА) требует детального обсуждения с министерством просвещения. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

"Вопрос организации горячего питания для участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного, общего и среднего общего образования требует детального обсуждения с министерством просвещения и исполнительными органами субъектов РФ в сфере образования", – сказали в Рособрнадзоре.

Ведомство отметило, что эта мера увеличит затраты со стороны регионов, а также время пребывания участников в пунктах проведения экзаменов. Кроме того, для организации горячего питания необходимо пересмотреть правила проведения ГИА, которые действуют сейчас.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что утечек контрольно-измерительных материалов ЕГЭ не было ни разу с 2013 года. Тогда были сделаны выводы, отметил он. Также после 2013 года изменились руководство Рособрнадзора и процедура проведения экзамена.

