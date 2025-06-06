Глава Рособрнадзора Музаев: утечек заданий ЕГЭ не было ни разу с 2013 года

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Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что утечек контрольно-измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена (ЕГЭ) не было ни разу с 2013-го. Его заявления, сделанные на пресс-конференции о первых результатах экзаменов в этом году, передает РИА Новости.

По его словам, после массовой утечки материалов ЕГЭ, произошедшей в 2013 году, были сделаны выводы. Также с того момента изменилось руководство Рособрнадзора и процедура проведения экзамена.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 2 июня, в день проведения экзамена по обществознанию, в Сети были размещены отсканированные варианты КИМ. Однако в Рособрнадзоре сообщили, что утечка материалов ЕГЭ до его начала технически невозможна.

В ведомстве пояснили, что кадры с вариантами заданий появляются в Сети после проведения экзамена, поэтому это нельзя считать утечкой. Также указано, что задания для школьников из разных часовых поясов РФ не совпадают.

Однако в Рособрнадзоре уточнили, что работы школьников, которые опубликовали в Сети материалы ЕГЭ, будут аннулированы. Они смогут пересдать экзамен только через год.

