Эксперты назвали фейком сообщения о новых правилах употребления иностранных слов на ЕГЭ

Появившаяся в СМИ новость о том, что употребление иностранных слов на ЕГЭ приравняли к экстремизму и оправданию фашизма, оказалась фейком. Из-за этого эксперты предложили четко различать обычные иностранные слова и иностранные слова, которые имеют аналоги в русском языке и в словари не включены.

Специалисты также посоветовали выпускникам ориентироваться на четыре словаря, которые содержат нормы русского языка как государственного. Это орфографический и орфоэпический словари, словарь иностранных слов и толковый словарь государственного языка Российской Федерации.

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