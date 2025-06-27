Движение ограничили в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июня, 07:30

Общество

Эксперты назвали фейком сообщения о новых правилах употребления иностранных слов на ЕГЭ

Эксперты назвали фейком сообщения о новых правилах употребления иностранных слов на ЕГЭ

В России хотят обязать работодателей проверять дипломы сотрудников

Общегородской школьный выпускной пройдет в Москве на ВДНХ и в Парке Горького

Оценку за поведение в школе будет выставлять классный руководитель

Стартовала приемная кампания в столичных колледжах

Минздрав предложил не допускать к работе выпускников медвузов без стажа в госклиниках

Для российских и белорусских школ создадут единый учебник по истории

Высшее образование подорожало в столичных вузах

Собянин: московская школьница сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов

Собянин сообщил о скором открытии новой школы на Складочной улице

Появившаяся в СМИ новость о том, что употребление иностранных слов на ЕГЭ приравняли к экстремизму и оправданию фашизма, оказалась фейком. Из-за этого эксперты предложили четко различать обычные иностранные слова и иностранные слова, которые имеют аналоги в русском языке и в словари не включены.

Специалисты также посоветовали выпускникам ориентироваться на четыре словаря, которые содержат нормы русского языка как государственного. Это орфографический и орфоэпический словари, словарь иностранных слов и толковый словарь государственного языка Российской Федерации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществовидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика