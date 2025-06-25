Минздрав РФ может запретить выпускникам-медикам работать без 3 лет стажа в госклиниках

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Выпускников-медиков могут не допустить к работе без трех лет стажа в государственных клиниках и периодической аккредитации. Соответствующие изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации" хочет внести Минздрав РФ, передает "Коммерсант" со ссылкой на документ.

Согласно законопроекту, все специалисты, прошедшие обучение по медицинским или фармацевтическим специальностям, должны будут регулярно проходить процедуру аккредитации, которая предполагает работу в госклиниках. В случае отказа от этого выпускники-медики не смогут работать в указанных медучреждениях из-за отсутствия необходимых квалификации и опыта.

Вместе с тем ведомство предложило повысить размер выплаты за обучение в два раза в случае отказа от работы в государственных клиниках. По мнению представителей Минздрава, действующий на сегодняшний день разовый штраф представляет собой беспроцентный образовательный кредит.

Кроме того, в Госдуму планируется внести законопроект, обязывающий выпускников государственных медицинских вузов получить стаж в государственном или муниципальном медучреждении для работы в частных организациях.

Как уточнил парламентарий Ярослав Нилов, проект направлен на создание эффективной системы подготовки и распределение медицинских кадров. Это, в свою очередь, поспособствует сокращению разрыва между объемом платных медицинских услуг и услуг, оказываемых в рамках ОМС.

