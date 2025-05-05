В РФ хотят в 3 раза увеличить штраф за отказ выпускников медвузов от отработки

Выпускников медицинских вузов и колледжей будет ждать серьезный штраф за отказ от обязательной отработки в государственных больницах и поликлиниках. Наказание предусмотрено и сейчас, но теперь штраф хотят увеличить в три раза.

По словам авторов законопроекта, дефицит врачей в России превышает 23 тысячи человек, однако недобора в медицинские вузы нет. Некоторые молодые специалисты после обучения не идут в бюджетные клиники, предпочитая частную практику, уточняется в документе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.