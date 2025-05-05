Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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05 мая, 07:45

Общество

В РФ хотят в 3 раза увеличить штраф за отказ выпускников медвузов от отработки

В РФ хотят в 3 раза увеличить штраф за отказ выпускников медвузов от отработки

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Выпускников медицинских вузов и колледжей будет ждать серьезный штраф за отказ от обязательной отработки в государственных больницах и поликлиниках. Наказание предусмотрено и сейчас, но теперь штраф хотят увеличить в три раза.

По словам авторов законопроекта, дефицит врачей в России превышает 23 тысячи человек, однако недобора в медицинские вузы нет. Некоторые молодые специалисты после обучения не идут в бюджетные клиники, предпочитая частную практику, уточняется в документе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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