Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 апреля, 13:00

Город

"Мой район. Новости": школа со своей галереей искусств открылась в Тропарево-Никулине

"Мой район. Новости": школа со своей галереей искусств открылась в Тропарево-Никулине

Собянин утвердил планы развития цифровой экосистемы образования на 2025 год

"Вопрос спорный": для чего нужны оценки за поведение в школах

Компания X5 Tech провела IT-чемпионат среди московских школьников и студентов

Более 100 девятиклассников допущены к досрочной сдаче ОГЭ в Москве

В Минпросвещении объяснили, что означает единое расписание в школах

Собянин: в честь 80-летия Победы будет запущен уникальный проект для школьников

Новости Москвы: более 75 тыс поездок совершили с причала "Киевский" в 2025 году

"Мой район. Новости": школьники Нагатинского Затона посетили профессиональные пробы

Новости Москвы: пик автомобильного трафика ожидается 1 мая

Школа со своей галереей искусств открылась в Тропарево-Никулине. Москвичей с ранних лет будут знакомить с классической музыкой, театром и другими видами искусства.

Помимо творчества реализовать себя ученики смогут в робототехнике, программировании и 3D-моделировании. В школе есть несколько направлений обучения – медицинский, инженерный, предпринимательский и медиакласс.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
образованиегородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика