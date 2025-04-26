"Мой район. Новости": школа со своей галереей искусств открылась в Тропарево-Никулине

Школа со своей галереей искусств открылась в Тропарево-Никулине. Москвичей с ранних лет будут знакомить с классической музыкой, театром и другими видами искусства.

Помимо творчества реализовать себя ученики смогут в робототехнике, программировании и 3D-моделировании. В школе есть несколько направлений обучения – медицинский, инженерный, предпринимательский и медиакласс.

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