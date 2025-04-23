Подведены итоги Всероссийской олимпиады школьников по пяти предметам

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Стали известны итоги Всероссийской олимпиады школьников еще по пяти предметам. Представители столичной сборной завоевали дипломы по математике, экологии, физкультуре, праву и французскому языку. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент образования и науки.

"Москвичи получили 49 дипломов победителей и 309 дипломов призеров по пяти предметам", – говорится в публикации.

Уточняется, что заключительные этапы соревнований прошли в Москве, Самаре, Ульяновске, Якутске и на федеральной территории "Сириус". Олимпиада по математике прошла в "Сириусе" и включала в себя два письменных тура. В результате представители Москвы получили 76 дипломов победителей и призеров, что на 8 больше 2024 года.

В Ульяновске проходила заключительная часть олимпиады по экологии, там столичные школьники получили 91 диплом, что на 18 больше предыдущего года. Состязания проходили в два тура – в первом участники придумали, как сделать работу АЭС и ГЭС более экологичной, а также разобрались в связи условий жизни на Земле и историей изменения климата, а во втором написали работу по цитате и презентовали свой проект.

В Якутске состоялся финал олимпиады по физической культуре, там москвичи получили 49 наград, что на 15 больше предыдущего сезона. Школьники отвечали на разные вопросы, а также выполняли практические задачи на гимнастику, спортивные игры, прикладную физкультуру и легкую атлетику.



Изучающие французский язык приняли участие в финале соревнований в Самаре. Здесь московской сборной удалось собрать 39 наград, повторив результат 2024 года. В ходе двух туров ученики показали свои знания лексики и грамматики, а также подготовили устное выступление.

Заключительные соревнования по праву прошли в Москве на базе Российского университета дружбы народов (РУДН). В ходе трех туров школьники смогли выполнить тест по криминалистике, ответили на вопросы о работе налоговой системы, изучили договоры купли-продажи, а также вычисляли сроки подачи апелляции в уголовном деле.

Также ребята смогли угадать автора и название произведения по отрывку, представили свое выступление. Всего школьники Москвы получили 103 диплома, что на 42 награды больше предыдущего финала.

Дипломы победителей и призеров действительны четыре года и дают право на поступление без экзаменов в любой российский вуз на специальности, соответствующие профилю олимпиады, или 100 баллов на ЕГЭ по профильному предмету.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что столичная сборная показала отличные результаты на Всероссийской олимпиаде школьников. На тот момент уже были известны итоги по 12 предметам, включая информатику, физику, химию, обществознание, историю, астрономию, искусство (МХК), русский, испанский, немецкий, итальянский и китайский языки.

Москвичи суммарно смогли получить 825 дипломов, из которых 156 победителей и 669 призеров. Это на 213 наград больше, чем по этим предметам в прошлом году.

