Психолог Масленникова посоветовала родителям сохранять спокойствие при детской истерике

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Родителям необходимо сохранять спокойствие при детской истерике, так как при таком поведении взрослого ребенок почувствует себя в безопасности, рассказала детский психолог Екатерина Масленникова в беседе с "Газетой.ру".

Специалист отметила, что истерику стоит рассматривать как возможность научить ребенка навыкам саморегуляции и асоциального интеллекта. По словам психолога, нужно дать понять детям, что их чувства понимают. Это можно сделать фразами: "Я вижу, ты очень расстроен" или "Я понимаю, что ты злишься".

После этого можно обнять ребенка или успокоить его. Как уточнила Масленникова, физический контакт может помочь ребенку вернуться к нормальному состоянию.

"Отвлеките внимание. Если это уместно, попробуйте отвлечь ребенка от источника его волнения. Предложите ему заняться чем-то интересным или перейти к другой деятельности", – уточнила специалист.

Она также подчеркнула важность границ при подобном поведении. В частности, если истерика вызвана несоблюдением установленных правил, например отказом убирать игрушки, то следует ясно обозначить это и разъяснить последствия такого поведения. Также нужно дать ребенку время, чтобы он пришел в себя, подчеркнула специалист.

Кроме того, Масленникова посоветовала не кричать на ребенка в таком состоянии и не угрожать ему. Это способно развить истерику и вызвать сопротивление, а также нарушить доверие к родителю. Вместе с тем не нужно игнорировать чувства ребенка или уменьшать значимость его чувств фразами: "Перестань капризничать" и "Это не так уж важно".

"Не поддавайтесь манипуляциям. Если истерика направлена на получение чего-то (например, сладостей или игрушек), не следует сдаваться. Это может закрепить поведение как способ достижения желаемого", – добавила психолог.

Родителям также рекомендовали придерживаться установленным правилам. Если они этого не будут делать, ребенок заметит непоследовательность в поведении старшего, что вызовет у него беспокойство. Помимо этого, ребенка в истерике нельзя оставлять наедине с собой, так как он может ощутить одиночество.

Масленникова рассказала, что детские истерики требуют терпения и понимания. С ними порой сложно справиться, однако правильная реакция родителя может исправить ситуацию. Также она призвала помнить, что истерики – часть нормального развития ребенка, поэтому их не надо воспринимать как проблему.

Истерикам могут предшествовать разные причины, например эмоциональная перегрузка или физические потребности. Ребенок может вести себя подобным образом, когда он голоден, чувствует дискомфорт или испытывает сильные эмоции, гнев, страх, разочарование или грусть, что не получается выразить словами, сказано в материале.

Кроме того, детской истерике может способствовать поиск независимости, когда дети осознают свою индивидуальность, и непонимание мира, когда их окружение сильно меняется.

"Помните, что каждая ситуация уникальна и важно адаптировать свои подходы к конкретной ситуации и характеру вашего ребенка. Поддержка и любовь помогут ему научиться управлять своими эмоциями с течением времени", – подытожила психолог.

Ранее клинический и детский психолог Елена Соломеина посоветовала родителям не спорить с ребенком в расстроенном из-за проигрыша состоянии.

По ее словам, лучше согласиться с ребенком и дождаться, пока он успокоится, а потом обсудить возникшую проблему. Это поможет ему относиться к себе с меньшей строгостью и подарит уверенность в том, что его примут абсолютно любым.