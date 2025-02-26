Психолог Дугенцова: главная ошибка в воспитании детей состоит в гиперопеке

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Главной ошибкой современных родителей в воспитании детей является чрезмерная опека, которая не дает ребенку стать самостоятельным. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на детского психолога Дарью Дугенцову.

Как она отметила, попытки защитить детей от трудностей приводят к тому, что они не учатся справляться с реальной жизнью.

"Тем самым ребенок никак не сталкивается с современным миром, и мы не учим ребенка жить без нас, а это самая главная задача родительства. Получается, что он вырастает максимально несамостоятельной личностью", – объяснила специалист.

При этом, подчеркнула эксперт, случаи, когда дети слишком самостоятельны, также не приносят пользы. По словам Дугенцовой, в таких ситуациях ребенок лишается возможности прожить детство.

"Но есть другая полярность, когда мы слишком сильно ребенка отпускаем в обычную жизнь, на нем максимальное количество ответственности. И за счет этого у нас вырастает ребенок, который не умеет быть ребенком", – добавила она.

Ранее детский психолог Наталья Наумова призвала не пытаться смотивировать ребенка на подвиги, а разделить его чувства и оказать поддержку. По ее словам, родителям нельзя обесценивать детей, говоря фразы "скоро все будет хорошо" и "это обязательно пройдет". В стрессовой обстановке следует научить ребенка мыслить позитивно и следить за дыханием, отметила она.

