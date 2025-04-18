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Новости

18 апреля, 06:15

Город

"Мой район. Новости": московские школьники смогут посещать курсы по науке и математике

"Мой район. Новости": московские школьники смогут посещать курсы по науке и математике

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В московских школах откроются дополнительные курсы по математике, науке и технологиям. Их смогут посещать ученики с 1-го по 6-й класс с сентября.

Занятия помогут подготовиться к углубленному изучению дисциплин в старших классах. Курсы будут вести учителя, прошедшие подготовку в Центре педагогического мастерства.

Особенность программы в том, что она не даст дополнительной нагрузки – домашних заданий не предусмотрено. Упор сделают на развитие логического мышления, интуиции и навыков рассуждения. Новые занятия помогут школьникам глубже освоить предмет и повысят интерес к обучению.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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