"Мой район. Новости": в Царицыне обновили школу искусств

В детской музыкальной школе № 4 района Царицыно завершился капитальный ремонт. Обновленное здание стало просторнее, появились дополнительные классы, современные музыкальные инструменты и техника. Благодаря этому дети могут заниматься не только музыкой, но и живописью, а также дизайном.

Ремонт провели в рамках проекта "Искусство – детям". Теперь ансамбль "Компас" и другие творческие коллективы школы репетируют в комфортных условиях. Всего по программе уже обновили 170 зданий.

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