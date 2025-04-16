Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 апреля, 06:20

Город

"Мой район. Новости": в Царицыне обновили школу искусств

"Мой район. Новости": в Царицыне обновили школу искусств

"Культура за 100 секунд": в музее Чайковского открылась выставка о народной музыке

Городские камеры показали, что происходит на Ярославском шоссе

Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на Щелковском шоссе

В московских школах искусств стартовала приемная кампания

Москвичам рассказали о транспортной ситуации в городе

Собянин: идеи москвичей по развитию спорта будут реализованы

Собянин: масштабный проект "Лето в Москве" начнется 1 июня

Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на дорогах в Москве

Выставка "Дворянское гнездо. Иннокентию Смоктуновскому посвящается" открылась на ВДНХ

В детской музыкальной школе № 4 района Царицыно завершился капитальный ремонт. Обновленное здание стало просторнее, появились дополнительные классы, современные музыкальные инструменты и техника. Благодаря этому дети могут заниматься не только музыкой, но и живописью, а также дизайном.

Ремонт провели в рамках проекта "Искусство – детям". Теперь ансамбль "Компас" и другие творческие коллективы школы репетируют в комфортных условиях. Всего по программе уже обновили 170 зданий.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
городкультуравидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика