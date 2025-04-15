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15 апреля, 16:15

Транспорт

Новый трамвайный маршрут разгрузит пересадочный узел у трех вокзалов

Новый трамвайный маршрут разгрузит пересадочный узел у трех вокзалов

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В столице началось строительство новой трамвайной линии от Комсомольской площади до станции метро "Чистые пруды". Маршрут соединит действующую тупиковую ветку с другими частями трамвайной сети и поможет разгрузить пересадочный узел у трех вокзалов. Об этом сообщили в департаменте капитального ремонта.

Сейчас на Каланчевской улице идут работы по выносу инженерных систем и благоустройству тротуаров. По новому маршруту пустят современные трамваи "Витязь-Москва". Запуск линии сделает транспорт доступнее на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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