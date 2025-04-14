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14 апреля, 10:45

Транспорт

"Мой район. Новости": водители смогли сэкономить на парковке в центре Москвы

"Мой район. Новости": водители смогли сэкономить на парковке в центре Москвы

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Москвичам удалось сэкономить на парковке благодаря новой системе расчета. Динамический тариф показал эффективность в пяти зонах. Иногда автомобилистам удавалось оставить машину в центре города бесплатно.

Система учитывает загруженность парковок и изменяет стоимость – от 0 до максимальной, если мест почти не осталось. За время эксперимента водители более 18 тысяч раз платили за час менее 60 рублей даже в самых дорогих зонах.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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