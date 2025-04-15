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15 апреля, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 15 апреля

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 15 апреля

Москвичам рассказали о транспортной ситуации в городе

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Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ленинградском, Ярославском и Звенигородском шоссе в сторону центра, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются в районе ремонтных работ на МКАД на пересечении шоссе Энтузиастов и Большого Купавенского проезда, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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