Сергей Собянин сообщил о планах развития трамвайной системы Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве планируется продолжить развитие трамвайной системы города. Об этом заявил Сергей Собянин.

"Обслуживание столичной трамвайной сети обеспечивают 6 депо: Лефортовское, имени Апакова, имени Русакова, Октябрьское, Краснопресненское и имени Баумана. Решили провести модернизацию во всех", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Первым шагом стала реконструкция депо имени Апакова. При этом до 2030 года необходимо обновить еще 4 депо. Кроме того, бывший 7-й троллейбусный парк будет перестроен под новое трамвайное депо Нагатинское.

"В результате все депо в городе будут соответствовать современным стандартам обслуживания вагонов последнего поколения", – отметил Собянин.

В ближайших планах у столичных властей расширение трамвайной сети, включая постройку линии на проспекте Академика Сахарова и возрождение линии на Трифоновской улице. Также планируется запустить регулярное беспилотное движение трамваев и поставить в депо имени Апакова еще около 100 новых вагонов.

"Все они будут обслуживаться по контракту жизненного цикла сроком на 30 лет. Это позволит полностью обновить парк на всей трамвайной сети города", – добавил мэр.

По его словам, Москва является мировым лидером по темпам обновления трамвайного парка. Кроме того, 19 апреля горожане и гости города смогут посетить традиционный парад трамваев, подчеркнул Собянин.

В 2025 году в Москве завершится модернизация подвижного состава на МЦД, а также начнется обновление поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги. Также на 50% будет обновлен парк поездов на Замоскворецкой линии метро, и будут поставлены около 272 вагонов "Москва-2024", порядка 650 электробусов и больше 30 поездов "Иволга".

