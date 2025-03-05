Путин пообещал продолжить программу по двойному гражданству с Абхазией

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Владимир Путин пообещал поручить доработать вопросы по двойному российско-абхазскому гражданству. Об этом президент РФ заявил в рамках встречи с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой.

В свою очередь, новый глава Абхазии отметил, что в республике есть люди, которые не успели оформить двойное гражданство, поэтому он попросил продлить программу.

"Да, мы ее (программу. – Прим. ред.) продолжим. Она, в принципе-то, подготовлена, и мы продолжим ее реализацию", – указал президент РФ.

По словам Путина, он направит соответствующие указания коллегам, и они вместе с Абхазией доработают вопросы, связанные с двойным гражданством.

2 марта в Абхазии завершились президентские выборы, на которых победу одержал Гунба. Политик уже приступил к исполнению обязанностей президента до своей инаугурации. По словам Гунбы, он готов включить в свою команду представителей оппозиции для совместной реализации поставленных задач.

В свою очередь, его оппонент на выборах, председатель оппозиционной организации "Абхазское народное движение" Адгур Ардзинба заявил, что не станет оспаривать результаты голосования и готов оказать поддержку избранному президенту, если тот хочет стать настоящим лидером нации.

Вместе с тем МИД РФ подчеркнул, что Москва продолжит оказывать поддержку Сухуму в сфере национальной безопасности, международных связей и социально-экономических вопросах.

