Оппозиционер Ардзинба сообщил, что не будет оспаривать итоги выборов в Абхазии

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Председатель оппозиционной организации "Абхазское народное движение" Адгур Ардзинба, зарегистрированный одним из кандидатов на президентские выборы в Абхазии, заявил, что не будет оспаривать результаты голосования за главу республики, передает РИА Новости.

Во время пресс-конференции Ардзинба рассказал об уважении многонационального народа Абхазии и добавил, что, вероятно, смысла в оспаривании результатов не будет, на что указывают "определенные обстоятельства".

Кроме того, оппозиция не хочет накалять обстановку в стране, которая, подчеркнул лидер движения, должна оставаться в рамках закона. По его словам, если будущий президент Бадра Гунба готов стать не просто "очередным избранным" главой государства, а настоящим лидером нации и настроен на конструктивную работу, то он готов оказать ему поддержку.

Гунба набрал 54,73% голосов по итогам второго тура президентских выборов. С избранием на пост главы республики его поздравил Владимир Путин. Российский лидер отметил, что такой результат подтвердил поддержку абхазскими гражданами линии на обеспечение внутриполитической стабильности.

Между тем Гунба уже приступил к исполнению обязанностей президента до своей инаугурации. Он освободил от исполнения обязанностей премьера Абхазии Валерия Бганбу, назначив на его место Владимира Делбу, который ранее был главой Минфина страны. В это же время политик готов включить в свою команду представителей оппозиции для совместной реализации поставленных задач.