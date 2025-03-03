И. о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба подал в отставку

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Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба заявил ТАСС, что подал в отставку.

По словам Бганбы, решение связано с завершением избирательной кампании на президентских выборах в республике.

"Моя миссия выполнена", – рассказал он.

Бганба был назначен и. о. премьер-министра Абхазии в ноябре 2024 года указом Бадры Гунбы, который на тот момент занимал должность вице-президента государства, после отставки экс-премьера Александра Анквабы.

Ранее Гунба был избран президентом Абхазии. Во втором туре выборов, проведенном 1 марта, он набрал 54,73% голосов. Политик назвал свою победу победой абхазского народа ради будущего страны.

Владимир Путин поздравил Гунбу с избранием на должность президента. Также президент выразил надежду, что союзнические отношения между Россией и Абхазией будут продолжать укрепляться при новом главе республики.