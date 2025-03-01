СКР возбудил уголовные дела из-за нападения на избирательный участок в Абхазии

Фото: телеграм-канал "МВД Абхазии"

СКР возбудил уголовные дела по ряду статей УК РФ, включая статью о терроризме, после ряда правонарушений против граждан РФ и Абхазии. Об этом сообщается в телеграм-канале СК.

Следователи напомнили, что сотрудники ведомства уже расследуют уголовное дело по факту угроз гражданам двух стран. Но в ходе второго тура выборов и подсчета результатов в Абхазии произошли новые нападения на людей.

"Зарегистрировано несколько фактов угроз жизни, воспрепятствования волеизъявлению, в частности путем порчи урн с бюллетенями", – указали в СК.

Кроме того, в одном из таких случаев злоумышленники открыли огонь из автоматического оружия по правоохранителям. Часть нападавших задержана. Значительная часть подозреваемых установлена.

"Один из участников преступной группы, напавшей на избирательный участок и открывшей огонь из автоматического оружия по абхазским правоохранителям, установлен – это Нурик Смыр", – добавили в ведомстве.

В ходе ответного огня он получил ранение и находится в больнице. Продолжается установление других участников этого преступления, добавили в СК.

Инцидент с нападением на избирательный участок в Абхазии произошел вечером на территории Цандрипшской средней школы № 2 Гагрского района Абхазии. В частности, была повреждена избирательные урна и документы.

Нападавшие столкнулись с правоохранителями и открыли стрельбу. После завязавшейся перестрелки водитель одного из автомобилей не справился с рулевым управлением и съехал в кювет.

Второй тур выборов президента Абхазии прошел 1 марта. В нем участвовали два кандидата: председатель оппозиционной организации "Абхазское народное движение" Адгур Ардзинба и вице-президент республики Бадра Гунба.

