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03 марта, 14:52

Политика

Гунба приступил к исполнению обязанностей президента Абхазии

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Избранный президентом Абхазии Бадра Гунба приступил к исполнению обязанностей главы республики до своей инаугурации, сообщает ТАСС.

"В рамках предвыборной кампании я озвучивал, что ушел в отпуск в период проведения предвыборной кампании. Сегодня этот отпуск закончился, я вышел на работу", – рассказал он в беседе с журналистами.

Кроме того, Гунба освободил от исполнения обязанностей премьера Абхазии Валерия Бганбу, назначив на его место Владимира Делбу, который ранее был министром финансов страны. В это же время политик готов включить в свою команду представителей оппозиции для совместной реализации поставленных задач.

"У меня нет ограничений, чтобы призвать в команду тех людей, которые могут быть полезны для нашего государства", – заявил он в ходе пресс-конференции.

Гунба избран президентом Абхазии по итогам второго тура выборов, в котором политик набрал 54,73% голосов. Владимир Путин уже поздравил его с победой на выборах. Он указал, что такой результат подтвердил поддержку абхазскими гражданами линии на обеспечение внутриполитической стабильности.

Бадра Гунба избран президентом Абхазии

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