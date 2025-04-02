Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 апреля, 21:15

Транспорт

Абхазия готовится принять около 2,5 млн россиян в этому году

Абхазия готовится принять около 2,5 млн россиян в этому году

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 апреля

Новости Московского транспорта

В московском метро запустили новый формат быстрого питания

"Мой район. Новости": прямую дорогу между Бибирево и Отрадным построят в следующем году

Пользователям велобайков напомнили о штрафе за нарушение ПДД

Собянин рассказал о главных событиях праздничной программы к 90-летию метро

Рейс из Внуково в Дубай задерживается более чем на 10 часов

Москвичи смогут купить еду и напитки в кафе на станции метро "Нижегородская"

"Миллион вопросов": эксперт рассказал, какая машина подойдет для поездок в городе

Абхазия готовится принять около 2,5 миллиона туристов из России в этом году. По прогнозам туроператоров, по итогам сезона поток россиян может повыситься минимум на 15%. 

При этом ранее стало известно о том, что полноценное авиационное сообщение между Россией и Абхазией будет запущено 1 мая. Самолеты из Москвы будут садиться в аэропорту Сухума, который не работал с 1993 года. Его пропускная способность составляет до пяти тысяч пассажиров в сутки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоСветлана Ключникова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика