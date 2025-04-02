Абхазия готовится принять около 2,5 млн россиян в этому году

Абхазия готовится принять около 2,5 миллиона туристов из России в этом году. По прогнозам туроператоров, по итогам сезона поток россиян может повыситься минимум на 15%.

При этом ранее стало известно о том, что полноценное авиационное сообщение между Россией и Абхазией будет запущено 1 мая. Самолеты из Москвы будут садиться в аэропорту Сухума, который не работал с 1993 года. Его пропускная способность составляет до пяти тысяч пассажиров в сутки.

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