Поезда "Аэроэкспресса" начали останавливаться на станции МЦД-1 Лианозово

Поезда "Аэроэкспресса", которые курсируют между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево, начали делать промежуточную остановку на станции Лианозово МЦД-1. Теперь добраться из Шереметьево до ближайшей станции метро можно всего за 23 минуты.

В павильонах станции Лианозово есть билетные автоматы компании, турникеты адаптированы для считывания билетов "Аэроэкспресс".

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