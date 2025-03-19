"Мой район. Новости": электробусы начали курсировать по маршруту № 73

Москвичи теперь могут пользоваться электробусами на маршруте № 73, который соединяет районы Филевский Парк и Крылатское. Новые комфортабельные машины обеспечивают удобство и экологичность и уже успели получить положительные отзывы от пассажиров. Электробусы позволяют уменьшить выбросы углекислого газа и делают атмосферу города чище.

На сегодняшний день в Москве работают уже свыше 2 300 электробусов, это свыше 180 электробусных маршрутов, что превышает 20% от всей маршрутной сети города.

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