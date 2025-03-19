Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 марта, 10:50

Транспорт

"Мой район. Новости": электробусы начали курсировать по маршруту № 73

"Мой район. Новости": электробусы начали курсировать по маршруту № 73

"Это Москва. Общество": Lada Niva

Сергей Собянин: "Народное ополчение" будет напоминать первые станции метро

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 19 марта

Новые транспортные хабы появятся в Царицыне, Пресненском и других районах Москвы

С сентября пассажирам туристических поездов разрешат допускать ошибки при покупке билетов

"Московский патруль": с 1 марта в РФ ввели обязательную аттестацию таксистов

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 марта

"Мой район. Новости": электробусы вышли на маршрут № 639 в ЮЗАО

Городские камеры показали, какая дорожная обстановка сложилась в Москве

Москвичи теперь могут пользоваться электробусами на маршруте № 73, который соединяет районы Филевский Парк и Крылатское. Новые комфортабельные машины обеспечивают удобство и экологичность и уже успели получить положительные отзывы от пассажиров. Электробусы позволяют уменьшить выбросы углекислого газа и делают атмосферу города чище.

На сегодняшний день в Москве работают уже свыше 2 300 электробусов, это свыше 180 электробусных маршрутов, что превышает 20% от всей маршрутной сети города.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
транспортгородвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика