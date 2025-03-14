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14 марта, 17:30

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Собянин: территории более 50 транспортных объектов благоустроят в 2025 году

Собянин: территории более 50 транспортных объектов благоустроят в 2025 году

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В 2025 году приведут в порядок прилегающие территории у станций метро, МЦД и других объектов транспорта. Всего в планах благоустроить 50 точек. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Рядом со станцией метро "Достоевская" расширят пешеходную зону, сделают карманы для парковок. Станут более удобными маршруты до главных объектов, например, до Театра Российской армии. Также благоустроят территорию в районе станции метро "Проспект мира". Появятся новые автобусные остановки и скамейки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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