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12 марта, 10:45

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Набережные Москвы начали готовить к открытию навигации

Набережные Москвы начали готовить к открытию навигации

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Московские набережные начали готовить к открытию навигации. Как рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, в порядок приведут 78 набережных, в том числе центральные – Кремлевскую, Фрунзенскую, Крымскую и другие.

На всех объектах проведут пескоструйную очистку и промывку гранитных парапетов, также приведут в порядок перила, обновят сходы к воде и прогулочные тротуары.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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