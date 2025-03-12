Набережные Москвы начали готовить к открытию навигации

Московские набережные начали готовить к открытию навигации. Как рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, в порядок приведут 78 набережных, в том числе центральные – Кремлевскую, Фрунзенскую, Крымскую и другие.

На всех объектах проведут пескоструйную очистку и промывку гранитных парапетов, также приведут в порядок перила, обновят сходы к воде и прогулочные тротуары.

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