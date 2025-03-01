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01 марта, 18:20

M24.RU

Фестиваль домашних животных "Зоофест" прошел в Москве

Фестиваль домашних животных "Зоофест" прошел в Москве

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Более 2 000 различных питомцев – от собак и кошек до рептилий и насекомых. В Москве прошел фестиваль любви к домашним животным "Зоофест".

Главная цель мероприятия – рассказать о важности осознанного подхода к содержанию братьев наших меньших. Гости фестиваля могли получить полезную информацию об уходе за животными и подобрать себе питомца. Профессиональные заводчики делились знаниями о своих подопечных и помогали посетителям определить, какое животное лучше всего подойдет для их образа жизни.

Каких хвостатых, пернатых и чешуйчатых держат дома москвичи? Как правильно выбрать питомца и создать для него идеальные условия? Ответы на эти и другие вопросы узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

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