Биолог Глазков рассказал, что нельзя делать при встрече с лисой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Учаева

При встрече с лисой не стоит подходить к ней близко и тем более подкармливать, предупредил в разговоре с Москвой 24 биолог Павел Глазков.

Ранее в министерстве экологии и природопользования Московской области предупредили о начале брачного периода у лис. В это время самцы становятся агрессивными, могут появляться в населенных пунктах и способны напасть на человека.

Глазков пояснил, что в основном лисы ведут ночной образ жизни, но во время гона могут проявлять активность и днем.

"В брачный период они действительно становятся более агрессивны по отношению друг к другу. Между самцами могут вспыхивать ожесточенные драки. Плюс в это время лисы менее осторожны и могут из любопытства заходить в населенные пункты, приближаться к людям", – пояснил эксперт.

Глазков подчеркнул, что необходимо избегать встречи с диким животным.





Павел Глазков биолог Не надо идти на контакт с лисой, даже если она дружелюбна и пытается приблизиться. Это дикий зверь, и его отношение к человеку может за долю секунды измениться. Лисе может что-то не понравиться: например, вы сделали резкое движение или подошли с ребенком, и он решил погладить животное. Лиса может очень больно укусить.

Специалист также напомнил, что лисы являются переносчиками смертельно опасного заболевания – бешенства, и призвал не подкармливать животных.

"Лиса привыкает к человеку, к попрошайничеству. Если есть хорошая стабильная кормовая база, то животные начинают активно размножаться в черте города. Поэтому подкармливать их нельзя", – указал биолог.

При встрече с животным эксперт посоветовал осторожно отойти подальше. Если лиса начинает подходить сама, можно попытаться ее припугнуть: для этого необходимо поднять вверх руки или палку, что позволит визуально увеличиться в размере. Помимо этого, можно кричать и топать, указал биолог.

Однако Глазков предупредил, что, если животное заражено бешенством, оно не боится человека и такой способ может не сработать.

Ранее москвичам рассказали, что на территории столицы обитают такие редкие птицы, как красноголовый королек, толстоклювая пеночка, пеночка-зарничка, полярная крачка, беркут и филин. Крачки обычно гнездятся в Ленинградской области, на севере Кольского полуострова и в других арктических регионах.

