В Депприроды рассказали, как дикие животные зимуют в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Зимой в столичных парках и на природных территориях можно встретить диких животных, в частности, бобров. Специалисты рассказали о том, как эти животные зимуют и чем питаются, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Бобры – самые крупные грызуны в России, которые занесены в Красную книгу Москвы. Они ведут скрытный образ жизни в береговых норах. Также встречаются шалашеобразные жилища, которые называют хатками. Это постройка из сучьев, образующих внутри плотные, массивные стены. В хатке нередко бывает два выхода, ведущих под воду.

"Бобры крайне предусмотрительны и готовят большие запасы корма на зиму. У этих грызунов семьи постоянны, молодые особи почти до двухлетнего возраста живут вместе с родителями", – рассказали в департаменте.

Осенью рядом с хаткой или норой появляются так называемые карандаши. Это стволы подгрызенных и поваленных на берег и в воду деревьев, которые означают подготовку бобров к зиме. В холодной проточной воде веточный корм долго сохраняет свои пищевые качества. Как правило бобр ныряет к запасам, отгрызает кусок ветви и возвращается с ним в жилье.

Кроме того, из травянистых растений в зимние запасы бобров попадают крупные корневища кувшинок и тростника.

На речках с быстрым течением зимние запасы уносит течением, поэтому живущие в подобных местах бобры не делают запасов. Ночью они добираются до зарослей тальников на берегу и таскают срезанные ветви в жилье. В местах, где до деревьев нужно добираться по берегу, бобры нередко прокапывают каналы, однако на снегу им труднее уберечься от нападений хищников.

Между тем в столице в 2024 году заметили восемь видов редких животных. В их числе оказались дятел зеленый, клинтух, коршун черный, лунь полевой, осоед обыкновенный, цапля серая, жужелица золотистоямчатая и перламутровка лаодика. Все эти животные занесены в Красную книгу Москвы под нулевой категорией редкости как вероятно исчезнувшие.