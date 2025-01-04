Малайские медвежата Лучик и Звездочка поселились в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Детеныши краснокнижного малайского медведя поселились в Московском зоопарке. В настоящий момент самец и самка, которых зовут Лучик и Звездочка, находятся на карантине в игровой комнате, передает портал мэра и правительства столицы.

Имена для медвежат выбрали сами москвичи в рамках электронного голосования на платформе "Активный гражданин". Лучик отличается хорошим аппетитом. Медвежонок проявляет общительность и легко идет на контакт со специалистами, а также с интересом изучает мягкие игрушки. Звездочка оказалась более робкой и осторожной. Ей нравится проводить время в спокойных играх. Она также предпочитает скрываться в укромных местах и пока настороженно относится к людям.

Зоологи круглосуточно наблюдают за новыми жителями зоосада и заботятся о них. Для медвежат оборудовали специальное помещение, в котором детеныши смогут научиться взбираться и спускаться с различных препятствий, а также держать равновесие и группироваться при падении. Кроме того, специалисты принесли медвежатам мягкие подстилки, на которых они смогут удобно играть, а также установили в помещении натуральные пеньки.

После того как медвежата освоят игровую комнату, их планируется перевести во внутренний вольер, закрытый для посетителей. Он значительно превышает по размерам то помещение, в котором они находятся сейчас. В этом вольере создано несколько ярусов, на которых детеныши смогут продолжить оттачивать навыки лазанья. Однако открывать их будут постепенно.

Как только детеныши изучат эту программу, они будут направлены в экспозиционный вольер, где их смогут видеть посетители.

Кроме того, в период с 3 по 9 января в Московском зоопарке проходит акция, в рамках которой москвичи и гости столицы могут зайти в павильон, где живет малайский медвежонок Маша. Там можно будет провести только 10 минут. Временное ограничение связано с риском возникновения стресса у животного.