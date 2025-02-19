Лисы в Подмосковье могут стать агрессивными из-за начала брачного сезона

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Подмосковные лисы могут стать агрессивными и способными напасть на человека из-за начала брачного сезона, предупредила пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.

В это время самцы лис могут заходить в населенные пункты, передвигаясь в поисках самок. Кроме того, самцы в период гона активно соперничают за внимание самок, что может приводить к столкновениям между конкурентами.

"Напоминаем, что обнаруженное дикое животное в черте поселений нельзя пытаться отогнать самостоятельно и подкармливать <...> следует обратиться в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112", – призвали в подмосковном ведомстве.

Ранее две лисы забрели на территорию детсада на северо-востоке Москвы, в Студеном проезде в Медведкове. Прибывшие на место инцидента спасатели не смогли поймать хищниц, так как те быстро скрылись в лесу. Информация о пострадавших от лис не поступала.

