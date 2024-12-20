Департамент природопользования Москвы назвал норок абсолютно безопасными для горожан

Фото: телеграм-канал "Москва 125"

Такие животные, как норки, ласки и горностаи, абсолютно безопасны для горожан. Об этом рассказал начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Сергей Бурмистров.

Таким образом он прокомментировал сообщения СМИ о появлении норки на берегу реки Яузы. Впервые ее заметили у побережья в конце ноября. Животное появлялось в Свиблове, в Лосиноостровском и в Медведкове. Москвичи часто фотографировали ее, а некоторым норка даже позировала. При этом если в последний месяц осени она еще была достаточно худой, то на последних фотографиях уже заметно поправилась.

По словам Бурмистрова, такие животные, как норки, никак не мешают людям. Он напомнил, что в основном эти зверьки ведут ночной образ жизни, а также обратил внимание, что человек не входит в их кормовую базу.

При этом норки достаточно распространены на территории столицы. По словам представителя ведомства, если в дальнейшем в городе зафиксируют увеличение их численности, это будет свидетельствовать о том, что этим животным комфортно жить в городе, а также о наличии в столице всей пищевой цепочки.

"То есть у них здесь нет врагов естественных. Возле человека им ничего не угрожает. Еды хватает возле любого водоема, все-таки околоводные животные, и в их рационе как раз присутствует и рыба, и птицы, и, несмотря на размеры, они могут добыть себе даже утку", – пояснил специалист.

На вопрос о том, говорит ли появление норок в черте города об улучшении экологии в Москве, Бурмистров ответил утвердительно. Он указал, что разнообразие фауны столичной территории может увеличиваться и именно этот процесс идет в настоящее время. По его словам, это объясняется тем, что всем животным комфортно жить в городе. Так, в Москве есть все условия, чтобы животные могли жить, находить пропитание и размножаться.

Бурмистров также напомнил, что в черте города можно встретить таких пушных зверей, как заяц, лиса, енотовидная собака, ласка, горностай и, собственно, норка.

Ранее в Москву прилетели снегири. Стаи пернатых были замечены в природно-исторических парках "Москворецкий", "Останкино" и "Битцевский лес". С приходом зимы эти птицы собираются в большие группы и начинают активно искать пропитание, перемещаясь ближе к местам, где есть люди.

