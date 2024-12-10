Снегири прилетели в Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Снегири прилетели в столицу, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Сотрудники ведомства зафиксировали стаи пернатых в природно-исторических парках "Москворецкий", "Останкино" и "Битцевский лес". При том что большая часть снегирей улетает из Москвы в период гнездования, некоторые особи все же остаются в городе на протяжении всего года.

В теплое время года они обитают в лесных массивах, расположенных вблизи столицы, а также в малолюдных зонах природных парков Москвы. В этот период их трудно заметить, поскольку они предпочитают укрываться в листве деревьев.

С приходом зимы снегири собираются в большие группы и начинают активно искать пропитание, перемещаясь ближе к местам, где есть люди.

Московский зоопарк тем временем готов организовать зимовку лебедя, который несколько недель сидел на замерзающем пруду в районе Южное Бутово в Москве. При этом сообщалось, что сотрудники наблюдают за лебедем. Пока пруд полностью не замерзнет, птице ничего не угрожает.