Московский зоопарк примет на зимовку лебедя из Южного Бутово

Фото: телеграм-канал "Южное Бутово"

Московский зоопарк готов организовать зимовку лебедя, который несколько недель сидел на замерзающем пруду в районе Южное Бутово в Москве. Об этом в телеграм-канале сообщила директор канала Светлана Акулова.

В столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды сообщали, что их сотрудники наблюдают за лебедем. Пока пруд полностью не замерзнет, лебедю ничего не угрожает, но в пятницу его там уже не было.

Акулова обратилась к местным жителям с просьбой сообщить в зоопарк, если кто-нибудь заметит лебедя. В зоопарке птице обеспечат комфортные условия пребывания до весны.

Ранее сообщалось, что панда Катюша, которая живет в Московском зоопарке, сильнее всех обрадовалась выпавшему в столице снегу. Зоопарк показал видео с играми медвежонка.