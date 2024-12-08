Гендиректор Московского зоопарка показала, как панда Катюша радуется снегу

Панда Катюша, которая живет в Московском зоопарке, сильнее всех обрадовалась выпавшему в столице снегу, рассказала в своем телеграм-канале генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.

Она опубликовала видео, на кадрах которого можно увидеть зимние развлечения медвежонка. Панда играла во внешнем вольере и кувыркалась в снегу. Кроме того, Катюша попыталась залезть на заснеженную горку, однако у нее это не получилась. Тогда панда решила подняться наверх по бревенчатой лестнице.

"Катюша весьма сообразительная и настойчивая. Она сообразила как подняться и преодолеть препятствие", – отметила Акулова.

До этого панде удалось поиграть со снеговиком. Медведица забиралась на деревянную площадку в уличном вольере и прыгала на него со спины.

