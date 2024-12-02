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02 декабря, 15:58

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Биолог Мануков: рыжие белки исчезают из городов из-за серых собратьев

Биолог предупредил об исчезновении рыжих белок из городов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Рыжие белки начали исчезать из скверов и парков российских городов из-за давления серых собратьев, которые отличаются агрессией и лучшей приспособленностью к жизни среди людей. В результате рыжие белки могут окончательно переехать в леса, сообщает Life.ru со ссылкой на доцента кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Юрия Манукова.

Как он отметил, серые белки более адаптированы к городу, они могут питаться пищевыми отходами и насекомыми. Также благодаря своей агрессии такие белки способны отбивать у конкурентов другого вида территорию и ресурсы. Кроме того, они имеют сильный иммунитет и меньше боятся людей.

"Процесс вытеснения рыжих белок серыми сложно остановить, так как он обусловлен естественными биологическими факторами. Но можно проводить регулярный мониторинг популяций, отслеживать динамику изменений и своевременно принимать меры для поддержания баланса", – сказал специалист.

По словам эксперта, рыжие белки могут остаться в городах при создании специальных зон с благоприятными для них условиями. Биолог добавил, что популяцию серых особей можно контролировать стерилизацией или переселением.

Ранее в столичном Парке Горького появились беличьи кафе, где животные смогут подкрепиться орехами. Лакомства засыпаются в короб, но не отсыревают. Конструкция короба не позволяет голубям и воронам засунуть в него клюв. Белки смогут доставать орехи по одному.

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