Беличьи кафе появились в столичном Парке Горького

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В преддверии зимнего сезона в Парке Горького в Москве появились беличьи кафе, где животные смогут подкрепиться орехами. Об рассказала пресс-служба парка.

Лакомства засыпаются в короб, но не отсыревают. Конструкция короба не позволяет голубям и воронам засунуть в него клюв. Белки смогут доставать орехи по одному.

В Парке Горького обитает больше белок, чем может прокормиться в естественных условиях. Поэтому в зимний период их необходимо подкармливать. Однако делать это нужно с осторожностью, поскольку избыток калорий может привести к набору лишнего веса и снижению ловкости белок. Это сделает их более уязвимыми перед другими животными.

В период осадков, таких как дождь или сильный снегопад, а также при температуре ниже минус 10 градусов, белки особенно нуждаются в дополнительной пище. В остальное время они способны самостоятельно обеспечить себя пропитанием.

В пресс-службе отметили, что в качестве угощения для белок в кафе можно предложить фундук или лещину в скорлупе, кедровые орешки, а также небольшие кусочки сушеных яблок, груш, ягод, свежей моркови, огурца или тыквы. Кроме того, можно использовать несоленые и нежареные семена тыквы, арбуза и подсолнуха.

В Парке Горького ведется строгий контроль за популяцией белок. В осенне-зимний период проводятся специальные подсчеты, которые позволяют определить необходимое количество кормушек и объем корма, а также число домиков для зимних и летних гнезд.

Ранее биологи департамента природопользования и охраны окружающей среды рассказали, что зимой в столице можно встретить хищников из Красной книги Москвы, например лесного хорька, горностая, ласку, лесную и каменную куниц.

В Москве лесной хорек обитает в крупных парках и лесах, рядом с полями и поселениями, на лугах и в поймах рек. Горностай водится в Битцевском лесу, Северном Бутове и природно-историческом парке "Косинский". Ласка обитает в 30 природных объектах, включая Кусково, Измайлово, Косино, Кузьминки, Химки и ТиНАО. Лесная куница ведет ночной образ жизни, быстро передвигается, и заметить ее трудно. Однако животное можно увидеть в Кускове, Зеленограде, Северном Бутове и других природных зонах.