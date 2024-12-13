Схватка пятнистых оленей в "Лосином острове" запечатлена на видео

Видео: телеграм-канал Нацпарк "Лосиный остров"

Пятнистые олени сошлись в схватке в подмосковном национальном парке "Лосиный остров" недалеко от лосиной биостанции. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В национальном парке напомнили, что сейчас у оленей продолжается период гона, поэтому самцы в борьбе за женское внимание пытаются показать свою силу и мощь.

По данным представителей "Лосиного острова", зачастую такие схватки завершаются отступлением одного из участников битвы и примирением сторон, однако иногда животные могут ломать друг другу рога или наносить иные колотые раны. При этом такие травмы не мешают привычному образу жизни оленей, так как они быстро восстанавливаются после драк.

"Наблюдать за такими битвами можно на экологическом маршруте "Оленья тропа". Приезжайте в Лосиный остров!" – заявили в национальном парке.

Ранее жителей и гостей столицы предупредили о начале гона у кабанов. В департаменте природопользования и охраны окружающей среды заявили, что из-за конкуренции самцы могут вступать в схватки, что может оказаться опасным для москвичей.

Брачный период кабанов, как правило, начинается в первой декаде ноября и заканчивается через два месяца. Эксперты посоветовали при встрече с кабанами соблюдать дистанцию, не кричать и не делать резких движений.

