Дайвер снял на видео свою схватку с акулой

Фото: facebook.com/dion.creek.1

Австралийскому дайверу Дайону Крику удалось отбиться от напавшей на него акулы-молота. Видео со схваткой он опубликовал на своей странице в Facebook.

По словам мужчины, он снимал свое погружение в Заливе Принцессы Шарлотты на камеру. Во время настройки аппаратуры он заметил, как на него готовится напасть акула-молот. Дайвер дважды ударил хищника штативом, после чего животное уплыло.

Ранее одноглазого акуленка-альбиноса обнаружили рыбаки у берегов провинции Малуку в Индонезии. Уточняется, что рыбаки поймали целую акулу, которая умерла, запутавшись в сетях. Разделывая добычу, они обнаружили в ней трех акулят, один из которых, полностью белый и одноглазый, уже погиб.