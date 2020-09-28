Беременная женщина спасла мужа от акулы

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Женщина на 8-м месяце беременности спасла от акулы своего мужа, с которым они вместе отдыхали на рифе Сомбреро в США, сообщает "Экспресс газета".

Уточняется, что 30-летний Эндрю Чарльз Эдди рассматривал подводный мир через маску, пока его супруга Марго находилась на пляже. К мужчине подплыла акула и укусила его за плечо. К нему на помощь бросилась беременная жена, которая смогла вытащить мужа на берег. Мужчине вызвали скорую помощь и доставили в больницу. Уточняется, что Эндрю потерял много крови, но выжил.

"Тяжесть его травм Эндрю не угрожает жизни, он находится на пути к полному выздоровлению. Все, кто помогал доставить его в безопасное место, – герои. Эндрю сможет использовать свою раненую руку, чтобы держать свою девочку всего через шесть недель, и это чудо", – написала Марго в Facebook.

Ранее акула чуть не укусила жительницу США, когда та праздновала день рождения на яхте одного из друзей. Инцидент произошел на Багамских островах. Гогда Исо Мачадо спустилась с надувной горки в открытое море, оказалось, что у спуска ее поджидала акула длиной около 2,5 метра.