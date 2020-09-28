Беременная женщина спасла мужа от акулы

11:35
Фото: ТАСС/Stefan Sauer/DPA/
Женщина на 8-м месяце беременности спасла от акулы своего мужа, с которым они вместе отдыхали на рифе Сомбреро в США, сообщает "Экспресс газета".
Уточняется, что 30-летний Эндрю Чарльз Эдди рассматривал подводный мир через маску, пока его супруга Марго находилась на пляже. К мужчине подплыла акула и укусила его за плечо. К нему на помощь бросилась беременная жена, которая смогла вытащить мужа на берег. Мужчине вызвали скорую помощь и доставили в больницу. Уточняется, что Эндрю потерял много крови, но выжил.
"Тяжесть его травм Эндрю не угрожает жизни, он находится на пути к полному выздоровлению. Все, кто помогал доставить его в безопасное место, – герои. Эндрю сможет использовать свою раненую руку, чтобы держать свою девочку всего через шесть недель, и это чудо", – написала Марго в Facebook.
Ранее акула чуть не укусила жительницу США, когда та праздновала день рождения на яхте одного из друзей. Инцидент произошел на Багамских островах. Гогда Исо Мачадо спустилась с надувной горки в открытое море, оказалось, что у спуска ее поджидала акула длиной около 2,5 метра.
Восьмилетний мальчик поймал акулу
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: