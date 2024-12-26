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26 декабря, 18:19

Происшествия

Две лисы забрели на территорию детского сада на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал Baza

Две лисы забрели на территорию детского сада на северо-востоке Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Хищницы пробрались на территорию детсада в Студеном проезде в Медведкове, уточнил собеседник агентства. Информация о пострадавших не поступала.

Прибывшие по вызову спасатели МЧС не смогли поймать лис, поскольку они быстро скрылись в лесу. Поиски продолжаются.

Специалисты в 2024 году впервые выявили более 10 редких видов животных и растений на территории столичного национального парка "Лосиный остров". Кроме того, были обнаружены редчайшие и исчезающие виды растений, животных и птиц – чеглок, гребенчатый тритон, рыжие лесные муравьи.

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