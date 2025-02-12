В России сезон аллергии начнется раньше срока из-за теплой зимы

Фото: 123RF/oporty

В России аномально теплая зима может стать причиной раннего сезона аллергии. Об этом сообщает газета "Известия".

По мнению врачей, сезон аллергии начнется как минимум на месяц раньше обычного. В Москве и Московской области уже сейчас фиксируют пыльцу ольхи, а на северо-западе страны – орешника.

Людям, страдающим поллинозом (аллергической реакцией на пыльцу растений. – Прим. ред.), стоит подготовиться к раннему началу сезона аллергии. Береза, чья пыльца считается одним из основных аллергенов, может начать цвести уже через 28–34 дня. При этом обычно береза начинает цветение в апреле–мае.

"Комфортная для нее температура – это от плюс 5 градусов, а зацветает она примерно через месяц после этого", – рассказала аллерголог-иммунолог Дарья Левина.

В свою очередь, один из аналитических сервисов сообщил, что в настоящее время регистрируется пыльца ольхи в Московском регионе и пыльца орешника на северо-западе страны. Кроме того, весенняя аллергия может проявиться на определенные виды плесневых грибков.

Между тем ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова отметила, что к началу сезона аллергии привело отсутствие снега и аномально теплые температуры.

"Даже если в феврале или марте выпадет снег, в этом году его в любом случае меньше нормы. Это приведет к тому, что земля начнет просыхать и рост и развитие растений начнется раньше нормы", – подчеркнула синоптик.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пояснил, что именно продолжительные атлантические циклоны приносят влагу и мягкий воздух с запада.

Эксперты напомнили, что при аллергии на пыльцу деревьев аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ) рекомендуется начинать в декабре-январе. Если реакция на пыльцу трав – в январе-феврале. При этом в аптеках 52 регионов пока нет препарата для проведения АСИТ "Сталораль", но местные власти заверяют, что к концу февраля он появится.

Врачи также напомнили, что при аллергии следует принимать антигистаминные препараты. Также врачи рекомендуют аллергикам носить медицинские маски на улице и минимизировать прогулки в парках.

Ранее россиянам рассказали, как отличить аллергию от ОРВИ. Если беспокоит преимущественно зуд и чихание и состояние совпало с сезоном цветения, речь может идти о рините аллергической природы. При вирусе у человека чаще встречается повышение температура до 38 и более градусов.

