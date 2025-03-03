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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о нападении собаки на женщину в Подмосковье. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале ведомства.

Расследуется уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

"В одном из коттеджных поселков собака напала на женщину, которая выгуливала своих домашних питомцев. В результате пострадавшая получила травмы. Председатель СК России поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву представить доклад о ходе расследования", – говорится в публикации.

Инцидент произошел в поселке Можайское море, пишут СМИ. Американская акита напала на местную жительницу, которая выгуливала шпица и сиба-ину. Отогнать агрессивное животное смогли местные жители, которые услышали крики и выбежали с лопатами на помощь.

Питомцев, на которых напал пес, доставили в ветклинику, однако спасти их не удалось. Теперь пострадавшая женщина пытается привлечь к ответственности владельца агрессивной собаки, который, по ее словам, не первый раз отпускает животное на самовыгул, игнорируя жалобы соседей.

